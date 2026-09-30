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30 сентября, 17:15

Спорт

Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила мужскую и женскую сборные России до участия в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут сыграть российские команды по классическому волейболу, станет Лига наций следующего сезона.

В ВФВ рассказали, что административный совет CEV рассмотрел решение Международной федерации волейбола о допуске национальных сборных России и официальных лиц к международным соревнованиям.

Совет подтвердил, что этот допуск действует для турниров национальных команд под эгидой CEV. Конкретные условия реализации и организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее.

Ранее сообщалось, что российская сборная по футболу примет участие в предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (FIFA) среди игроков до 15 лет с государственным флагом и гимном. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой FIFA, на котором российские спортсмены выступят с национальной атрибутикой.

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