В РПЦ опровергли информацию об утере мощей Дмитрия Донского на фронте

Фото: РИА Новости/пресс-служба Патриархии РПЦ/Сергей Власов

Сообщения о пропаже части мощей Дмитрия Донского в зоне СВО не соответствуют действительности. Об этом в беседе с "Ведомостями" заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в телеграм-каналах писали, что мощи якобы исчезли во время боев под населенным пунктом Лиман на севере Донецкой Народной Республики (ДНР). Кипшидзе опроверг это и назвал данную информацию злонамеренным вымыслом.

Частицы мощей Донского нашли при реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Владимир Путин назвал обретение мощей уникальным и чудесным.

Позже частица мощей была направлена в зону СВО к линии боевого соприкосновения. Святыню доставили в расположение подразделений группировок войск "Запад", "Север", "Юг" и "Центр".

