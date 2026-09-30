Актер Бурунов прекратил опеку над зубром Мухомором

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Решение актера Сергея Бурунова прекратить содержать зубра по кличке Мухомор связано с истечением срока действия договора, а не с отказом от животного. Об этом изданию "Абзац" рассказали в Приокско-Террасном заповеднике.

Ранее СМИ писали, что Бурунов прекратил выплаты на содержание Мухомора, которого он официально усыновил в питомнике в 2022 году. Утверждалось, что актер перестал перечислять ежегодные взносы в размере около 100 тысяч рублей.

В заповеднике пояснили, что администрация никогда не навязывает опекунам дальнейшее шефство. Ежегодное продление благотворительной программы зависит исключительно от личного желания участника.

С 2004 года в заповеднике функционирует программа усыновления животных. Может произойти замена опекуна конкретного зубра, но прекращение финансовой поддержки не ставит под угрозу жизнь животного, так как заповедник незамедлительно предоставляет возможность взять шефство другим желающим.

Ранее градостроительный комплекс Москвы стал опекуном бобра Манюни из Московского зоопарка. Шефство было взято в рамках программы опеки животных.

Манюня живет в зоосаде с 2019 года и уже успела обзавестись собственной семьей. Увидеть бобра можно в павильоне "Ночной мир" на Старой территории зоопарка.