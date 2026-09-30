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30 сентября, 18:34

Общество

Новая вакцина "Аллергарда" снижает проявления аллергии на пыльцу березы в 7 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая вакцина "Аллергарда", разработанная НМИЦ аллергологии и иммунологии, снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в семь раз. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Вакцина "Аллергарда" показала хорошие результаты первого года наблюдения в рамках III фазы клинических исследований, а также данные объединенных I и II фаз", – цитирует ее пресс-служба ведомства.

Как отметила Скворцова, в прошлом году в сезон пыления концентрация пыльцы березы в воздухе в России превышала обычный уровень более чем в пять раз. Это сделало полученные клинические данные максимально репрезентативными.

В частности, у 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. У остальных пациентов, получивших вакцину, проявление аллергической реакции снизилось в шесть раз. При этом тест 2026 года продемонстрировал еще лучший результат: у испытуемых симптомы сократились в семь раз.

Другим плюсом нового препарата глава ФМБА назвала то, что при обычной антиаллергенной терапии необходимо вводить всего пять подкожных инъекций "Аллергарды" вместо стандартных 30.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного повышенной чувствительностью к пыльце березы. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии.

Его ключевое отличие от традиционных методов заключается в использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, созданного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена.

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