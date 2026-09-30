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30 сентября, 17:57

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Hollywood Reporter: умер монтажер бондианы Джон Гроувер

Умер монтажер бондианы Джон Гроувер

Фото: youtube.com/britishfilmeditors4333

Умер британский киномонтажер Джон Гроувер, известный по работе над классическими фильмами о Джеймсе Бонде. Кинематографисту было 87 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на организацию British Film Editors.

По информации издания, Гроувер умер в понедельник, 28 сентября. Причина его смерти в материале не уточняется.

Джон Гроувер родился в 1938 году. За карьеру, которая началась в 1950-х годах, он принял участие в создании десятков фильмов. Наибольшую известность Гроуверу принесла работа над шестью фильмами бондианы: "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для твоих глаз" и "Осьминожка" с Роджером Муром, а также "Искры из глаз" и "Лицензия на убийство" с Тимоти Далтоном.

Кроме того, Гроувер поучаствовал в создании классической картины Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" – по его просьбе монтажер работал над ней шесть месяцев. Среди других известных работ британца – фильмы "Кто рискует – побеждает", "Жизненная сила" и "Лабиринт".

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