Певица Лолита рассказала, что готовится передать заботу о дочери с РАС другим людям

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Певица Лолита Милявская старается заранее думать о том, кто сможет заботиться о дочери в будущем из-за особенностей ее здоровья. Об этом артистка рассказала в интервью Юлии Меньшовой.

"Я уже лет пять присматриваюсь к разным рукам, на которые я могла бы передать ее, в том числе и написать завещание. Это меня как будто застраховало от параноидальных мыслей о том, старею я или нет, есть ли у меня морщины", – призналась Милявская.

По словам певицы, ответственность за дочь с синдромом Аспергера (особенность развития из спектра аутизма. – Прим. ред.) заставила ее внимательнее относиться к собственному здоровью и беречь силы, чтобы как можно дольше оставаться рядом. При этом сейчас Лолита старается не контролировать дочь постоянно и дает ей больше личного пространства.

Милявская также рассказала, что раньше была склонна брать на себя чрезмерную ответственность. По словам певицы, психолог позднее связал эту особенность с паническими атаками и помог ей увидеть внутренний конфликт: с одной стороны, она стремилась отвечать за все и всех, а с другой – хотела "все послать".

"Я расплакалась, я давно не плакала, разрыдалась и поняла, что он настолько прав", – вспомнила артистка.

Певица отметила, что ее отношение к жизни с возрастом изменилось. Если в молодости она практически не дорожила каждым днем, то после 55 лет начала ценить каждый прожитый день, а после 60 – буквально каждую минуту.

Ранее Лолита рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, все произошло во время ее поездки к зубному врачу. Певице позвонили якобы из транспортной компании, и поскольку она ожидала доставку микрофонов, взяла трубку.

Она договорилась с "представителями компании", чтобы те оставили заказ в подъезде. Мошенники попросили ее предоставить код, что певица и сделала. После этого на телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".