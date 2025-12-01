Адвокат пострадавших в афере с виллами на Бали попросил проверить Собчак и Лолиту

Летний скандал с несданными покупателям виллами на Бали получил продолжение. Пострадавшие, оставшиеся без денег и недвижимости после сделок с блогером Сергеем Домогацким, попросили прокуратуру проверить Лолиту и Ксению Собчак на предмет возможного соучастия в афере. До этого в деле уже мелькало имя Ларисы Гузеевой. Новые подробности – в материале Москвы 24.

"Не видели ни вилл, ни качества"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fachwerk_domogatskogo

Скандал с виллами на Бали начался в июне 2025 года. СМИ сообщили, что блогер и предприниматель Сергей Домогацкий, который продавал виллы на индонезийском острове Нуса Пенида, не сдал недвижимость в срок, а также перестал выходить на связь с клиентами. В итоге покупатели остались без денег (стоимость некоторых домов достигала 200 тысяч долларов) и без жилья.

Тогда шесть пострадавших потребовали проверить телеведущую Ларису Гузееву на предмет возможного соучастия в афере. Некоторые покупатели заявили, что вложились в недвижимость, потому что увидели ролик, в котором знаменитость брала интервью у Домогацкого и прогуливалась с ним по пирсу.

29 ноября выяснилось, что в деле могут фигурировать и другие известные имена. Адвокат потерпевших Александр Зорин рассказал журналистам, что уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Гузееву, а также журналиста Ксению Собчак и певицу Лолиту Милявскую. По словам юриста, в обращении значится 75 потерпевших.



Александр Зорин адвокат В своих социальных сетях [знаменитости] рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы, действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого", этого человека, который собрал деньги и не выполнил обещания по строительству домов в России и в Республике Индонезия.

Фото: телеграм-канал 112

В комментарии для "112" Зорин добавил, что знаменитости "рассказывали о каком-то большом количестве качественных вилл, построенных им", однако потерпевшие убеждены, что сами селебрити "не видели ни вилл, ни качества".

Адвокат отметил, что подобные видео от Гузеевой, Собчак и Милявской не содержали специальной маркировки о том, что это рекламная информация, и могли ввести потенциальных покупателей в заблуждение. В связи с этим Зорин призвал проверить характер взаимоотношений знаменитостей с Домогацким.

Кроме того, юрист отметил, что на Домогацкого и группу лиц подано более 30 заявлений в полицию о мошенничестве. По данным СМИ, правоохранители пока не установили точное местонахождение Сергея.

"Это просто реклама"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_larisa_guzeeva_

12 ноября Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с виллами – ролик появился в Сети.

"Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого, посмотрите, пожалуйста. Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила!" – объяснила Гузеева.

В начале октября Лариса публично повздорила с Лерой Кудрявцевой. Причиной стал один из выпусков программы, где последняя является ведущей, и в нем речь шла как раз об аферах с недвижимостью на Бали от застройщика Домогацкого.

Заслуженная артистка РФ обратилась к Кудрявцевой в соцсетях. Актриса отметила, что ранее телеведущая лично поддержала ее в связи с этой историей, списав все на "издержки популярности". Кроме того, звезда фильма "Жестокий романс" рассказала, что Кудрявцева тоже знакома с Домогацким. В подтверждение Гузеева выложила снимок, на котором коллега позирует вместе с застройщиком.





Лариса Гузеева телеведущая, актриса, заслуженная артистка РФ Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится.

К слову, в эфире Лера как могла защищала подругу, уверяя, что та "мегапорядочный человек" и ее просто использовали. Телеведущая отметила также, что, несмотря на "имидж сильной и суровой женщины", Лариса "очень наивная". Позже Кудрявцева вступила в перепалку с приятельницей в соцсетях.

"Время сложное, многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат. Я держусь, братцы. И за себя, и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А я… что я… вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", – написала Лера.

В свою очередь, Гузеева на личной странице в соцсетях отметила, что "сама не святая" и на многое смотрит "сквозь пальцы", однако такие люди ее пугают.

"Люди без принципов – это дно. Страшнее нет. Вычислили такого – бегите", – заявила Гузеева.

Телеведущая не называла имен, но подписчики и СМИ решили, что высказывание сделано на фоне конфликта со звездной подругой. Хотя менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди в беседе с Общественной Службой Новостей опроверг наличие недопонимания между коллегами. Представитель знаменитости назвал подобные новости вымыслом и отметил, что у Ларисы и Леры "все нормально" и они поддерживают отношения.