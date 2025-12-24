Собянин: Москва – безусловный лидер страны по развитию ИИ и цифровых двойников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва является безусловным лидером России по развитию искусственного интеллекта и цифровых двойников физических объектов. Сергей Собянин заявил об этом во время ежегодного отчета о результатах работы столичного правительства в Мосгордуме.

"Созданные в нашем городе медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что за последние 5 лет IT-индустрия выросла в 2 раза, а ее роль в экономике города уже составляет порядка 10%.

При этом москвичи не останутся без работы из-за активного внедрения ИИ, заверил ранее Собянин. Градоначальник уточнил, что в будущем какие-то сектора станут более высокопроизводительными, также появится беспилотный транспорт. Тем не менее для создания и контролирования последнего нужны инженеры и программисты.