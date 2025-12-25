03:25Мэр Москвы
Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО перехватили и сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Глава города добавил, что на место падения обломков дрона выехали экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении других вражеских БПЛА, направлявшихся к городу.
В общей сложности за ночь 25 декабря над столичным регионом было ликвидировано 9 украинских дронов. На месте падения обломков также работают экстренные службы.