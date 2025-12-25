Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города добавил, что на место падения обломков дрона выехали экстренные службы.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении других вражеских БПЛА, направлявшихся к городу.

В общей сложности за ночь 25 декабря над столичным регионом было ликвидировано 9 украинских дронов. На месте падения обломков также работают экстренные службы.