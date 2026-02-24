24 февраля, 18:54Происшествия
Пожар произошел в общежитии МГТУ "Станкин" в Москве
Здание расположено в Вадковском переулке. Открытое горение наблюдается на уровне 14-го этажа. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.
Ранее пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате там обрушилась подкровельная гардина.
По данным СМИ, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Когда начался пожар, внутри здания находились рабочие. Огонь интенсивно распространялся из-за погодных условий. В МЧС РФ уточнили, что 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.