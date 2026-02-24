Пожар произошел в общежитии МГТУ "Станкин" в Москве

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в общежитии Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" в Тверском районе столицы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Здание расположено в Вадковском переулке. Открытое горение наблюдается на уровне 14-го этажа. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Ранее пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате там обрушилась подкровельная гардина.

По данным СМИ, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Когда начался пожар, внутри здания находились рабочие. Огонь интенсивно распространялся из-за погодных условий. В МЧС РФ уточнили, что 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.