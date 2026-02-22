22 февраля, 18:06Происшествия
Подкровельная гардина обрушилась в здании на северо-востоке Москвы
Фото: МАХ/"МЧС Москвы"
Подкровельная гардина обрушилась на площади 10 погонных метров в административном здании на улице Образцова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным собеседника агентства, огонь интенсивно распространяется из-за погодных условий.
Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В тушении задействованы более 100 специалистов и 30 единиц техники.
"Происходит загорание на 1, 2 этажах и чердачном помещении здания", – говорится в сообщении.
О пожаре на северо-востоке Москвы стало известно вечером 22 февраля. Его площадь составляет 600 квадратных метров.
Из-за возгорания движение по улице Образцова от дома 23 до дома 21 было перекрыто в обоих направлениях.