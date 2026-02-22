Подкровельная гардина обрушилась в здании на северо-востоке Москвы

Фото: МАХ/"МЧС Москвы"

Подкровельная гардина обрушилась на площади 10 погонных метров в административном здании на улице Образцова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, огонь интенсивно распространяется из-за погодных условий.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В тушении задействованы более 100 специалистов и 30 единиц техники.

"Происходит загорание на 1, 2 этажах и чердачном помещении здания", – говорится в сообщении.

О пожаре на северо-востоке Москвы стало известно вечером 22 февраля. Его площадь составляет 600 квадратных метров.

Из-за возгорания движение по улице Образцова от дома 23 до дома 21 было перекрыто в обоих направлениях.


