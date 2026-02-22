Ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу. Они не принимают и не отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что их объявили для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры были введены также в аэропортах Внуково и Шереметьево. Пресс-служба авиакомпании "Россия" предупредила об отмене, переносе и объединении рейсов на фоне ограничений. Часть самолетов была направлена на запасные аэродромы.

Ранее Минтранс РФ утвердил четкий регламент обслуживания пассажиров, ожидающих вылета. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Теперь компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки. Горячее питание должно предлагаться не позднее чем через два часа после четырех часов ожидания.

