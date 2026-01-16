Минтранс: унификация размера ручной клади в самолетах усложнит правила для пассажиров

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Инициатива об унификации размеров ручной клади в самолетах может привести к усложнению правил для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России, передает ТАСС.

В ведомстве считают, что данное предложение не учитывает технологическое разнообразие авиапарка и особенности бизнес-моделей перевозчиков.

"Инициатива <...> может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников без существенного выигрыша в безопасности или удобстве", – говорится в сообщении.

Кроме того, текущее регулирование, которое гарантирует минимальный вес ручной клади в 5 килограммов и позволяет авиакомпаниям гибко устанавливать габариты в зависимости от типа воздушного судна, является более сбалансированным и практичным подходом, добавили в министерстве.

Соответствующую идею ранее высказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. По ее мнению, размер разрешенной ручной клади "не должен зависеть от каких-либо факторов".

Однако с критикой уже выступили эксперты. Например, исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев счел, что принятие инициативы может привести к росту стоимости билетов и дефициту мест на багажных полках.

