В РСТ рекомендовали туристам декларировать дорогие вещи при сдаче багажа

Фото: 123RF.com/romrodinka

Дорогие вещи при сдаче багажа необходимо декларировать, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на рейсе Turkish Airline обворовали багаж россиянки, летевшей бизнес-классом из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. Перед посадкой она выложила из сумки для украшений помолвочное кольцо за 400 тысяч рублей и оставила только бижутерию. После проверки чемодана оказалось, что из шкатулки пропали некоторые украшения. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Комментируя ситуацию, Мохов указал, что необходимо ознакомиться с правилами конкретного авиаперевозчика, поскольку у каждой компании свои требования к провозу ручной клади. Однако вещи, которые имеют значительную материальную ценность, лучше всегда провозить именно в ручной клади.

Если такие вещи будут задекларированы при сдаче, авиакомпания обязана будет возместить их стоимость в случае пропажи.

"Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики – около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика", – объяснил вице-президент РСТ.

Он также подчеркнул, что расследованием кражи из багажа занимаются службы безопасности аэропортов и полиция, которые используют камеры видеонаблюдения, чтобы установить момент вскрытия.

При этом серьезные расследования обычно проводятся в тех случаях, когда пропадают действительно ценные вещи, например ювелирные украшения, гаджеты или дорогие инструменты.

"Если же пропали личные вещи, одежда или предметы невысокой стоимости, расследованием вряд ли будут заниматься всерьез", – добавил Мохов.

Специалист посоветовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой, чтобы защититься от случайных краж, которые происходят на транзитных рейсах при перегрузке.

В том случае если кража произошла, нужно обратиться к авиаперевозчику. При этом, если представители компании "не проявят интереса", необходимо обратиться в полицию или службу безопасности аэропорта, чтобы написать заявление о краже. Мохов подчеркнул, что это является криминальным происшествием, которое должны расследовать правоохранители.

Ранее эксперты ирландской авиакомпании рекомендовали отказаться от использования чемоданов темных цветов из-за того, что багаж может быть перепутан на ленте. По статистике, в пользу темных оттенков делают выбор 99,9% пассажиров. Из-за этого стоит пометить его яркой биркой или лентой, чтобы защитить от кражи и не перепутать с чужим.

