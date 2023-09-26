Каждый второй россиянин теряет свои вещи в путешествиях – опрос

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Каждый второй россиянин теряет личные вещи во время путешествий. В отелях или на пляжах остаются гаджеты, документы и ценности. А о пропажах люди вспоминают лишь в аэропорту или по прилете домой. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование страховой компании и агрегатора туров.

Выяснилось, что каждый третий россиянин теряет паспорт, а каждый пятый – кольца, часы и серьги. Но чаще всего люди забывают телефоны – такой ответ дали 42% опрашиваемых. Чуть более половины респондентов (51%) признались, что расстраиваются от потери вещей. Для 28% это дается слишком тяжело, поскольку потерянные предметы были для них дороги.

Более трети граждан (39%) замечают пропажу в аэропорту, 36% – дома, когда разбирают багаж. Еще 17% вспоминают о своих вещах во время полета в самолете.

Чтобы ничего не забыть на отдыхе, треть путешественников чаще проверяют чемоданы, 24% составляют список и время от времени сверяются с ним. Еще 16% россиян заявили о страховке своего багажа, чтобы в случае утери получить компенсацию.

Ранее сообщалось, что свыше 60% россиян не планируют уходить в отпуск этой осенью. Число тех, кто не хочет отдыхать в осенние месяцы, выросло по сравнению с результатами 2022 года. На тот момент такой ответ дали 54% респондентов.