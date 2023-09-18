Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около половины россиян отправятся в октябре за границу. Путешествия по России запланировали 55,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 12%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, самым популярным городом для осенних путешествий остается Москва (20,8%), это на 26,1% больше, чем в прошлом октябре. Следом идет Санкт-Петербург (19,1%), доля за год почти не изменилась. На третьем месте – Сочи (18,4%), город стал на 31,9% менее популярен.

Помимо этого, в список вошли Казань (5,4%), Калининград (3,9%), Нижний Новгород (2,8%), Екатеринбург (1,9%), Владивосток (1,6%), Пятигорск (1,5%) и Зеленоградск (1,4%). На 87,5% вырос спрос на отели в Екатеринбурге, на 75% – во Владивостоке и на 38,5% увеличилось число желающих побывать в Нижнем Новгороде. При этом снизилась востребованность Казани (падение на 34,6%), Пятигорска (на 13,3%), Калининграда (на 12,8%) и Зеленоградска (на 9,1%).

Аналитики уточнили, что наиболее привлекательным из зарубежных направлений для туристов из РФ остается Стамбул. Доля бронирования составляет 8,7%, но это на 23% меньше, чем в октябре прошлого года. Далее идет Римини (4,3%), который в 2022 году не попал в топ. На третьей строчке расположился Ереван (3,7%), за год он стал более востребован на 12,1%.

В исследовании добавили, что в рейтинге также находятся Рим (3,5%), Париж (3,4%), Бангкок (2,8%), Анталия (2,7%), Дубай (2,5%), Будапешт (2,1%) и Милан (1,9%). Спрос на отели в октябре вырос в Европе: в Риме их бронируют в 2,8 раза больше, в Париже – на 70,0%, в Будапеште – в 2,2 раза чаще.

Кроме этого, в 2,1 раза выросло число отельных заказов в Бангкоке. Упала популярность трех направлений: Милана, он стал на 9,5% менее популярным, спрос на проживание в Дубае и Анталии снизился на 39,0% и 21,9% соответственно.

Ранее сообщалось, что порядка 38% россиян планируют брать отпуск этой осенью. При этом 62% опрошенных отметили, что не будут отдыхать в этот сезон. Согласно исследованию, 15% россиян решили отдохнуть во время отпуска дома, еще 8% опрошенных проведут отпуск на даче и 6% отправятся в другие города РФ.

До этого стало известно, что чаще всего для отдыха с детьми россияне выбирают Сочи и Анапу. Стоимость проживания в указанных городах составляет порядка 2,5–4,5 тысячи рублей за ночь.

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