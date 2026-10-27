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27 октября, 15:47

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The Guardian: в Китае молодежь массово заводит себе кирпичи вместо домашних животных

В Китае молодежь массово заводит себе кирпичи вместо домашних животных

Фото: 123RF.com/uicon

В Китае молодые люди стали массово заводить вместо домашних животных обычные кирпичи. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, молодежь покупает обычный кирпич и опрыскивает его водой несколько раз в день. Спустя время на поверхности появляется мох, поскольку его споры уже есть в воздухе.

Местные СМИ называют такие кирпичи "практически бессмертными" – если полив прекратить, мох засыпает, а после возобновления снова зеленеет.

"Никаких кошек, никаких свиданий – я начал выращивать кирпич", – написал один из владельцев.

Люди объясняют такое увлечение тем, что оно дает чувство достижения без усилий. Как рассказали другие пользователи, никаких результатов и планов не нужно, а также нет необходимости умолять кирпич расцвести и сравнивать его с другими.

Другой комментатор увидел в таком увлечении "чувство уверенности, которое прочнее многих отношений". Психологи назвали это занятие "эмоциональной компанией с нулевыми затратами": оно удовлетворяет потребность в общении, ничего не требуя взамен.

СМИ сообщают, что тренд отражает перемены в китайском обществе. Многие молодые люди отказываются от традиционных ожиданий – создания семьи и работы. Рождаемость в Китае падает, а на фоне слабого рынка труда после учебы в университетах часть людей выбирает "лежать плашмя" и жить с минимальными усилиями.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Исследование показало, что хотя бы одна кошка имеется у 59% российских семей, сообщила аналитическая платформа Seasia Stats.

Второе место заняли несколько стран Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками.

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