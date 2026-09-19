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19 сентября, 19:49

Общество

Россия стала лидером рейтинга самых кошачьих стран мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Исследование показало, что хотя бы одна кошка имеется у 59% российских семей, сообщила аналитическая платформа Seasia Stats.

Второе место заняли несколько стран Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками.

Одним из главных мировых центров кошачьей любви постепенно становится Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошки живут примерно в 47% домохозяйств, на Филиппинах – в 43%, а в Таиланде – в 42%. В регионе рост популярности животных совпал с распространением квартирной жизни, ростом доходов среднего класса и развитием культуры домашних питомцев в соцсетях.

В США кошки есть у примерно 46,5 миллиона домохозяйств (около 37–43% семей). По абсолютному числу владельцев государство остается одним из мировых лидеров. Высокие показатели также предоставили Италия, Аргентина и Новая Зеландия.

По словам аналитиков, кошки хорошо живут в крупных городах. Им нужно меньше пространства и они дешевле обходятся, чем собаки. После пандемии COVID к этим факторам прибавились удаленная работа и высокий интерес к питомцам.

Однако доля домохозяйств с кошками и общее количество животных являются разными показателями. Например, если Россия, США и Китай находятся в лидерах по числу кошек, то более высокий процент владельцев фиксируется в небольших странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что москвичи чаще всего называют своих котов Кайфарик, Тимберлейк, Наполеон, Котикоша, Орфей и Чубакка. Среди необычных кличек также нередко встречаются Фикус, Тарзан, Снупи, Степашка, Персей и Кот. По данным ветклиник ГБУ "Мосветобъединение", число кошек-метисов, которые посещают ветеринаров, на 15% больше, чем породистых.

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