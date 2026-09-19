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19 сентября, 17:46

Политика

Депутат МГД Киселева назвала примером организацию наблюдения и голосования в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Депутат Московской городской думы Мария Киселева посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице и заявила, что система голосования в городе является примером для других стран.

Киселева осмотрела рабочие места наблюдателей, отметив, что представители различных партий и Общественной палаты работают за компьютерами в комфортных условиях. По ее словам, наблюдатели меняются через определенное количество часов, что позволяет им отдыхать и сохранять концентрацию.

Депутат также обратила внимание на большое количество иностранных делегаций, посещающих штаб, что, по ее мнению, подтверждает интерес к московскому опыту организации выборов.

"Условия замечательные, мы видим большое количество иностранных делегаций здесь, что говорит о том, что этот центр и система голосования, которая есть в нашей стране и сегодня в Москве, она уникальна, и она является примером для других стран", – добавила Киселева.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. В Москве в нем приняли участие уже более 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что столичная система ДЭГ работает без сбоев. По словам главы комиссии, она практически непрерывно подвергалась мощной атаке всю ночь с 18 на 19 сентября. Памфилова назвала происходящее скоординированными попытками помешать выборам.

В Общественном штабе сообщили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

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