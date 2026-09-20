Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня составила 44,57%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 00:00 по московскому времени в воскресенье, 20 сентября, составила 44,57%. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК РФ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года состоится более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

За места в Госдуме по федеральному округу борются десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Параллельно избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

Проголосовать можно традиционным бумажным бюллетенем, онлайн или по месту нахождения. О желании принять участие в дистанционном электронном голосовании заявили более четырех миллионов избирателей, еще более 2,9 миллиона человек подали заявки для голосования по месту нахождения. ДЭГ в 2026 году применяется в 32 регионах РФ, а также на московской платформе.

Срок полномочий избранных депутатов составит пять лет – до сентября 2031 года. Общее число мест останется прежним – 450: половина депутатов избирается по партийным спискам, половина – по одномандатным округам.