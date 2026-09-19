Суд в Петербурге зарегистрировал иск к организаторам концерта Канье Уэста

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителей к агентству Say Agency, которое выступало организатором ранее запланированного на октябрь концерта Канье Уэста на "Газпром Арене". Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста. Выборгский районный суд – первый счастливчик", – написала Лебедева в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что к производству иск пока не принят.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе. Тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

При этом в настоящее время страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, при открытии выдает ошибку 404. Однако на ресурсе сохранились объявления о концертах в Джакарте 24 октября, Хьюстоне 31 октября, Далласе 7 ноября и Фениксе 21 ноября.

Как заявили в Say Agency, информация о концертах в Петербурге исчезла с сайта из-за реакции артиста на "хаос". Там пояснили, что Уэст – человек творческий и тонкой душевной организации.