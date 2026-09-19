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19 сентября, 20:05

Политика

Иран передал США через Катар условия для прекращения конфликта

Фото: 123RF.com/ikvyatkovskaya

Иран направил США через катарских посредников условия для прекращения конфликта и ждет ответа от главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в беседе с Al Jazeera сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

"Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны", – отметил он.

Как подчеркнул секретарь совета, в условия Тегерана входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном закончится в ближайшее время. Он также добавил, что после окончания конфликта цены на нефть снизятся.

Вместе с тем глава Белого дома исключил возможность применения ядерного оружия против Исламской Республики. По его словам, для такого шага нет никаких оснований. Кроме того, Трамп отметил, что считает конфликт с Ираном "относительно небольшой войной".

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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