Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, который ожидается в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Метеопредупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 20 сентября. В ГУ МЧС по Москве уточнили, что видимость составит 200–700 метров. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.

При этом, по данным синоптиков, предстоящей ночью на фоне переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов, по области – от 6 до 11 градусов.

В Гидрометцентре указали, что западные и юго-западные воздушные потоки продолжают приносить тепло в Европейскую Россию, включая Москву и Подмосковье.

"Центры атлантических циклонов будут проходить значительно севернее средней полосы, временами будет сказываться влияние атмосферных фронтов, поэтому не обойдется без дождей, которые будут чередоваться с более продолжительными периодами без осадков", – говорится в сообщении.

Ранее москвичам рассказали о погоде в октябре. Начало месяца будет относительно сухим и теплым, температура днем сможет подниматься до 12 градусов. Однако уже с середины октября погода станет заметно холоднее и дождливее. Наиболее сильные осадки, по прогнозу, вероятны с 14 по 17 октября.

