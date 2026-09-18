Дожди придут в столицу на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 21 сентября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

"Дневная температура составит 16–21 (градус. – Прим. ред.)", – сказала синоптик.

По ее словам, в ночь на 21 сентября воздух охладится до 8–13 градусов, местами также прогнозируются осадки. Скорость южного ветра составит до 23 метров в секунду.

При этом в предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, погода в столице будет комфортной. В эти дни город окажется на северной периферии антициклона. Ночная температура составит 8–10 градусов, а дневная – около 18–20 градусов, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.