Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавани принимают и отправляют рейсы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее Домодедово и Внуково принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали, что из-за принятых мер возможны корректировки в расписании рейсов.

Меры были приняты на фоне атаки беспилотников на столицу – по информации Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено 35 БПЛА.

