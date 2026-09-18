18 сентября, 07:13Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В настоящий момент авиагавани принимают и отправляют рейсы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее Домодедово и Внуково принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали, что из-за принятых мер возможны корректировки в расписании рейсов.
Меры были приняты на фоне атаки беспилотников на столицу – по информации Сергея Собянина, на подлете к Москве было уничтожено 35 БПЛА.