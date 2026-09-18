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18 сентября, 07:10

Город

Земельный участок в Троицком округе освободили от трех незаконных построек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Земельный участок в Троицком административном округе освободили от трех незаконных построек общей площадью 114 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Самовольные строения находились в деревне Дешино на участке, который оформлен в частную собственность. Владелец использовал их для коммерческой деятельности, однако не получал заключение Госинспекции по недвижимости о возможности размещения некапитальных объектов на земле.

Собственник нарушил действующий в столице порядок установки временных объектов на федеральных и частных землях, отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нарушение было выявлено в ходе обследования Троицкого административного округа. После разъяснительной беседы с инспекторами владелец устранил нарушение, добровольно разобрав постройки.

Ранее в Зеленоградском административном округе столицы было демонтировано пять самостроев. Эти объекты располагались на участке в 4-м Западном проезде, где использовалось здание автомойки. Арендатор участка самовольно возвел дополнительные строения, пристройку, а также установил контейнер и навес общей площадью 304 квадратных метра.

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