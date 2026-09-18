Избирательные участки открылись в Башкирии и в ряде регионов ПФО

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В ряде регионов Приволжского федерального округа открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.

В Башкирии, Пермском крае и Оренбургской области, где местное время отличается от московского на два часа, избирательные участки первыми приступили к работе. В Башкирии было открыто 3 249 избирательных участков, а численность избирателей в этом регионе превышает 2,9 миллиона человек.

В Пермском крае приступили к работе 1 742 избирательных участка. Помимо депутатов Государственной думы, жителям региона предстоит выбрать депутатов краевого парламента пятого созыва, а также депутатов городской думы Перми и представительных органов власти в нескольких муниципалитетах, включая Соликамский, Кунгурский и Большесосновский округа. Для проведения выборов в Пермском крае подготовили около 9 миллионов бюллетеней.

В Оренбургской области также проходят выборы депутатов законодательного собрания региона, а в 13 муниципальных образованиях области пройдут местные выборы.

При этом 15 сентября стартовало досрочное голосование военнослужащих. По данным Избирательной комиссии Оренбургской области, в регионе чуть более 1,5 миллиона избирателей, при этом право голоса впервые получат около 18 тысяч молодых жителей.

По словам губернатора Евгения Солнцева, в регионе подготовлены 1 364 постоянных и 18 временных избирательных участков. Глава региона также сообщил, что за ходом выборов будут следить более 5 тысяч наблюдателей, а круглосуточный контроль обеспечит Центр общественного наблюдения.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва, а также на совмещенных с ними выборах будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.