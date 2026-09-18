Выборы депутатов Госдумы начались в регионах Сибири

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В Иркутской области, самом восточном регионе Сибирского федерального округа, начался первый день основного голосования на выборах депутатов Государственной думы. Как сообщили ТАСС в областном избиркоме, голосование проходит на 1 852 избирательных участках, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек.

Участки открылись в 08:00 по местному времени (в 03:00 по московскому времени). В региональной комиссии также отметили, что еще на 43 участках в труднодоступной и отдаленной местности голосование уже завершено — в рамках досрочного голосования там смогли проголосовать около 4 тысяч человек.

Избирательные участки в большей части регионов Сибири откроются в 04:00 по московскому времени, а в Омской области еще через два часа – в 05:00 по московскому времени.

Помимо депутатов Госдумы, жители Алтайского и Красноярского краев, а также Омской и Томской областей изберут законодательные собрания своих регионов. В Туве пройдут выборы главы республики, на пост которого претендуют пять кандидатов.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии.

Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 8 регионах – прямые, в 3 – путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.