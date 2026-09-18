Российские космонавты на МКС будут участвовать в выборах с помощью доверенного лица

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Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции, примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщил Андрей Федяев в видеообращении, опубликованном "Роскосмосом".

По словам Федяева, несмотря на нахождение за пределами Земли, космонавты участвуют в голосовании через доверенное лицо. Он отметил, что считает необходимым выполнить гражданский долг в момент, когда вся страна выбирает свой путь, и призвал сограждан также сделать свой выбор.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября.

Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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