Жители 6 регионов смогут проголосовать в Москве на выборах губернаторов через терминалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители 6 российских регионов смогут проголосовать в Москве на выборах губернаторов, воспользовавшись терминалами на избирательных участках. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, проголосовать таким образом можно будет и на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Такую возможность получат жители Пензенской, Брянской, Тверской и Ульяновской областей, а также Тувы и Мордовии.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать на участке или онлайн.

Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, отметив, что они могут реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.