Дочь Бориса Немцова объявлена в международный розыск

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Дочь политика Бориса Немцова Жанна объявлена в международный розыск. Она обвиняется в организации деятельности нежелательной структуры, сообщает РИА Новости из зала суда.

Вместе с тем Мосгорсуд утвердил решение о ее заочном аресте, оставив таким образом апелляционные жалобы без удовлетворения.

В 2024 году Минюст России признал "Фонд Бориса Немцова за свободу", основанный его дочерью, нежелательной в России международной неправительственной организацией.

Решение о заочном аресте Немцовой на два месяца Замоскворецкий суд Москвы вынес в конце июля текущего года. Мера пресечения начнет действовать в случае ее экстрадиции или депортации, а также при фактическом задержании на территории России.

