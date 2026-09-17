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17 сентября, 13:34

Политика

Дочь Бориса Немцова объявлена в международный розыск

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Дочь политика Бориса Немцова Жанна объявлена в международный розыск. Она обвиняется в организации деятельности нежелательной структуры, сообщает РИА Новости из зала суда.

Вместе с тем Мосгорсуд утвердил решение о ее заочном аресте, оставив таким образом апелляционные жалобы без удовлетворения.

В 2024 году Минюст России признал "Фонд Бориса Немцова за свободу", основанный его дочерью, нежелательной в России международной неправительственной организацией.

Решение о заочном аресте Немцовой на два месяца Замоскворецкий суд Москвы вынес в конце июля текущего года. Мера пресечения начнет действовать в случае ее экстрадиции или депортации, а также при фактическом задержании на территории России.

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