17 сентября, 13:34Политика
Дочь Бориса Немцова объявлена в международный розыск
Фото: legion-media.com/Persona Stars
Дочь политика Бориса Немцова Жанна объявлена в международный розыск. Она обвиняется в организации деятельности нежелательной структуры, сообщает РИА Новости из зала суда.
Вместе с тем Мосгорсуд утвердил решение о ее заочном аресте, оставив таким образом апелляционные жалобы без удовлетворения.
В 2024 году Минюст России признал "Фонд Бориса Немцова за свободу", основанный его дочерью, нежелательной в России международной неправительственной организацией.
Решение о заочном аресте Немцовой на два месяца Замоскворецкий суд Москвы вынес в конце июля текущего года. Мера пресечения начнет действовать в случае ее экстрадиции или депортации, а также при фактическом задержании на территории России.