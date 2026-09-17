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17 сентября, 13:49

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Агроном Гурина: Россия перестала быть страной картошки и капусты

Агроном заявила, что Россия перестала быть страной картошки и капусты

Фото: 123RF.com/glebchik

Россия перестала быть страной картошки и капусты. Массовое выращивание экзотических культур служит важным индикатором спроса для агробизнеса, заявила RT кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

По ее словам, когда новая культура хорошо приживается на частных участках и становится популярной, производители начинают оценивать перспективы ее промышленного выращивания. Именно дачники первыми пробуют выращивать новые растения и делятся опытом, уточнила эксперт.

Она пояснила, что интерес садоводов помогает бизнесу выявить потенциально востребованные растения еще до выхода на крупные рынки. В качестве примеров успешной адаптации Гурина привела киноа и амарант, которые уже прошли значительную часть пути от дачных экспериментов до коммерческого производства. Артишок и моринга, по ее словам, пока находятся на более ранней стадии освоения российскими аграриями.

Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал, что брокколи считается одной из самых неприхотливых культур на даче. Она устойчива к легким морозам и непривередлива к составу почвы. После посадки урожай можно будет собирать уже через 2–3 месяца. При этом по содержанию полезных веществ этот овощ сравним с говядиной.

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