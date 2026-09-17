Житель Архангельской области пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней

Фото: vk.ru/la_arkhangelsk

В Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней. Об этом сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".

Выяснилось, что мужчина еще 5 сентября ушел за грибами с коллегами в районе поселка Луковецкого, но в какой-то момент заблудился. В лесу он ориентируется плохо, а при себе у мужчины были только зажигалка и телефон, однако связи на том участке не было.

К поискам подключились специалисты областной службы спасения имени И. А. Поливаного, добровольцы отрядов "ЛизаАлерт", "Искра", "Север", кинологи объединения "Следопыт", а также друзья и коллеги пропавшего. За это время группы прошли по лесу почти 400 километров, обследовав большую часть массива, болота и линейные ориентиры. Все дни шли дожди, а температура воздуха опускалась до 7 градусов.

17 сентября мужчину заметили на технологической дороге возле Луковецкого другие грибники. Они привезли его в ближайший магазин. Сотрудники узнали пропавшего по ориентировке и связались с поисковиками. За мужчиной приехали сестра и коллега.

Мужчина рассказал, что все это время жил в лесу, слышал вертолет, выходил на болото, но это не помогло. Все 12 дней он ничего не ел и сильно ослаб. Сейчас спасенный находится под наблюдением врачей в больнице Архангельска.

Ранее спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившуюся пожилую женщину. 79-летняя жительница отправилась на прогулку по лесу рядом с поселком Шувое в Егорьевске и не вернулась домой. Спасатели связались с ней по телефону и попросили оставаться на месте. Чтобы найти ее, спасателям потребовалось несколько часов.

