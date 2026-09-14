Медведь загрыз ушедшего за грибами пенсионера в Иркутской области

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Пенсионер из села Алымовка погиб в результате нападения медведя в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Родственники и охотники отправились на поиски и обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Рядом с техникой был медведь, а неподалеку – тело пропавшего.

Как уточнили в ведомстве, хищник был ликвидирован охотниками.

Ранее полицейский в Красноярском крае застрелил зашедшего в село медведя. В региональном отделении МВД сообщили, что зверь создавал прямую угрозу жизни и здоровью людей. В результате действий полицейского никто из местных жителей не пострадал.

