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14 сентября, 17:26

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Sky News: в канцелярии премьера Британии отвергли возможность референдумов

В канцелярии премьера Британии отвергли возможность референдумов

Фото: 123RF.com/geografas

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не поддержал проведение референдумов о выходе Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства. Об этом сообщил представитель главы правительства.

Представитель заявил, что Бернэм привержен изменениям во всех четырех частях страны и верит в союз.

"Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не занимаются разделением общества", – приводит его слова Sky News.

По словам представителя, премьер-министр продолжит снижать нагрузку на финансовое положение домохозяйств и обеспечивать экономическую безопасность, а не участвовать в конституционных дебатах.

Ранее сообщалось, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона.

Позже первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О'Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий право регионов на самоопределение. Политики призвали правительство Великобритании готовиться к возможности регионов провести референдумы о выходе из Соединенного Королевства.

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