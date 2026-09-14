Минфин США внес ВТБ в черный список по Ирану

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Минфин США внес российский банк ВТБ в список рестрикций, связанных с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского финансового ведомства.

Отмечается, что ВТБ уже находится под секторальными санкциями Вашингтона, которые начали вводиться против банка с 2014 года.

В июле Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с иранским предпринимателем Мохаммадом Хоссейном Шамхани. При этом отмечалось, что ограничения нацелены на усиление давления на Шамхани и его партнеров.

В ведомстве подчеркивали, что сеть Шамхани не только обеспечивает экспорт иранской нефти, но и активно действует в сфере мировых контейнерных перевозок и торговли сырьем. Тогда в список в том числе попал бизнесмен Али Рахбармадани, имеющий, по данным США, двойное российско-иранское гражданство.