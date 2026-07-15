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01:58

Политика

США ввели санкции против более чем 50 лиц и фирм, связанных с Ираном

Фото: depositphotos/exopixel

США ввели санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с иранским предпринимателем Мохаммадом Хоссейном Шамхани. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Ограничения нацелены на усиление давления на Шамхани и его партнеров. Их обвиняют в незаконных перевозках и схемах по обходу западных санкций. Как отмечают в ведомстве, сеть Шамхани не только обеспечивает экспорт иранской нефти, но и активно действует в сфере мировых контейнерных перевозок и торговли сырьем.

В черный список, в том числе, попал бизнесмен Али Рахбармадани, имеющий, по данным Вашингтона, двойное российско-иранское гражданство. Также под ограничения подпали граждане Дании, Индии, Италии, подданный Великобритании, компании в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре и суда под флагами ряда государств.

В их числе – несколько кораблей, которые, по версии американской стороны, контролируются Шамхани и курсируют по Каспийскому морю между Ираном и Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи 20-процентного возмещения за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, это решение было принято на фоне "крайне продуктивных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока.

При этом он указал, что пролив открыт для всех судов, за исключением тех, которые идут в иранские порты.

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