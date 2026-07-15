В РФ будут внедрять нутригенетику в систему здорового питания населения

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Власти РФ приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой – индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Как отмечается в документе, подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека, чтобы скорректировать его диету.

Разработкой соответствующих рекомендаций займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Минобрнауки совместно с региональными властями. О результатах они должны будут доложить в кабмин РФ.

Параллельно с этим правительство намерено развивать двигательную активность населения. Минспорту и субъектам РФ поручено заняться не только спортивной инфраструктурой в целом, но и созданием уличных площадок, в том числе в сельской местности и отдаленных населенных пунктах.

Перед исполнительными органами на местах также поставлена задача активнее вовлекать россиян в заботу о собственном здоровье и мотивировать их к ведению здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что в России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику.

Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Минобрнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей.