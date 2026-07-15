Минпросвещения РФ определило порядок действий учителя при срыве урока

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С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ, регламентирующий порядок реагирования педагогов на плохое поведение школьников. Об этом в интервью РИА Новости сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

По ее словам, документ четко определяет последовательность мер. На первом этапе учитель должен ограничиться устным замечанием нарушителю. Если в течение того же урока инцидент повторяется, преподаватель получает право привлечь к ситуации сотрудника школы, ответственного за поддержание дисциплины.

Задачей такого специалиста станет проведение с учеником профилактической беседы. По итогам разговора принимается решение о возвращении ребенка обратно в класс, после чего родителей в обязательном порядке проинформируют о случившемся.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников. Согласно документу ведомства, они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. При этом новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.