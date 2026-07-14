Раздел про Россию заработал на сайте МОК впервые с 2023 года

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На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года заработал раздел, посвященный России.

На странице есть адрес Олимпийского комитета России (ОКР), ссылка на официальный сайт организации, а также имена руководства – главы президента ОКР Михаила Дегтярева и генсекретаря Виктора Березова.

В октябре 2023 года МОК отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим ОКР не мог вести свою деятельность в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

Однако 7 июля 2025-го МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, а также рекомендовал отменить все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новость о данном решении МОК можно назвать положительной. По его словам, это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР в полном объеме.