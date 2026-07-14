Макрон заявил о недопустимости капитуляции Украины перед Россией

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Конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Видеозапись его обращения опубликовано на YouTube.

"История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова", – подчеркнул французский лидер.

Он также назвал неприемлемыми любые попытки договариваться с Россией за счет интересов Украины и высказался за продолжение поддержки Киева.

Ранее лидеры девяти европейских стран, в том числе Франции, и Украина приняли совместное заявление о создании объединения для противодействия ударам баллистическими ракетами. Государства заявили, что пошли на этот шаг, так как "осознают растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет", и важность обороны для безопасности Европы. При этом в документе подчеркивается, что роль новой коалиции является исключительно оборонительной.

