Диетолог Ромашина рекомендовала употреблять не больше стакана смородины в день

День смородины ежегодно отмечается 14 июля. Эта летняя ягода является одним из лидеров по содержанию витамина С и подходит для приготовления большинства блюд – от основных до закусок и десертов, рассказали эксперты. Однако важно соблюдать меру при добавлении ягоды в рацион. Подробности – в материале Москвы 24.

Смузи из смородины и соус к мясу

День смородины ежегодно отмечают в России 14 июля. Дата праздника выбрана неслучайно: именно к середине июля в большинстве регионов эта ягода достигает пика зрелости. В Сети существует немало рецептов со смородиной: от напитков и смузи до выпечки и мясных блюд.

Например, необычный манник. Для его приготовления понадобится 150 граммов черной смородины, 250 миллилитров кефира, 2 яйца, 200 граммов сахара, 200 граммов манной крупы, 160 граммов муки, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка крахмала и сахарная пудра для украшения.

Смородину нужно перебрать, промыть и аккуратно обсушить на бумажном полотенце. Далее манную крупу залить кефиром, перемешать и оставить набухать на 30 минут. Яйца необходимо соединить с сахаром и взбить миксером до увеличения в объеме. Затем нужно влить растительное масло и перемешать, добавить манку с кефиром. Духовку при этом следует разогреть до 180 градусов.

Муку нужно смешать с разрыхлителем и, просеивая, частями ввести в тесто. Далее обвалять смородину в крахмале и добавить в тесто, вмешивая ягоды лопаткой и стараясь не раздавить. Форму для выпечки смазать растительным маслом и посыпать манкой, выложить тесто и выпекать 35–40 минут. Остудить манник перед подачей, извлечь из формы, посыпать пудрой и разрезать на порционные куски.

Смородину можно использовать и в качестве основы для соуса к мясу. Для приготовления понадобится 200 граммов красной смородины, 1 зубчик чеснока, 3 щепотки соли, 1 столовая ложка крахмала, 2 щепотки куркумы, 0,5 чайной ложки молотого барбариса, 2 щепотки сахара, 0,5 чайной ложки лимонного сока и 2 щепотки черного молотого перца.

Ягоды нужно промыть под проточной водой, снять с веточек и всыпать в сотейник или небольшую кастрюлю с антипригарным дном. Далее добавить очищенный спрессованный зубчик чеснока и прогреть на плите 4–5 минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем измельчить массу с помощью блендера, перелить пюре через сито и отжать. Полученный сок нужно вернуть в сотейник, всыпать специи, влить лимонный сок, добавить крахмал. Стоит помнить, что его нужно вводить в холодную массу, чтобы избежать комочков. Далее сотейник нужно поставить на минимальный нагрев и, постоянно помешивая, проварить соус 2–3 минуты до легкого загустения. Подавать охлажденным.

В жаркий день можно приготовить смузи из черной смородины. Для него понадобится 150 граммов ягод, 250 миллилитров молока и 40 граммов сахара. Свежие ягоды нужно перебрать и промыть.

В чашу для взбивания нужно всыпать смородину и измельчить блендером. Далее стоит добавить молоко и сахар и еще раз пробить смесь в течение минуты. Готовый смузи нужно разлить по стаканам и подать сразу – охлажденным или с кубиками льда по желанию.

Полезно сочетать с мясом

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С: примерно 100 граммов свежей ягоды в сутки способны покрыть потребность в этом витамине, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Смородина, кроме витамина С, содержит калий, марганец и антиоксиданты, например полифенолы – растительные соединения, защищающие клетки от окисления, снижающие воспаления и поддерживающие здоровье кишечного микробиома. При этом фруктоза в этой ягоде содержится в минимальном количестве.

Эксперт отметила, что лучшим способом сохранить все полезные вещества ягоды, особенно витамин С, является шоковая заморозка (технология быстрого охлаждения продуктов до низких температур с интенсивным обдувом, когда влага внутри клеток застывает мгновенно и не разрушает клеточную структуру).



"Если нагревать смородину, например, с помощью варки, то витамин С разрушится, хоть и другие витамины в смородине все же останутся", – добавила нутрициолог.

При этом часто для приготовления используются не только ягоды, но и листья. Однако они не несут в себе каких-либо выраженных полезных свойств. Листья смородины стоит добавлять в блюда или напитки лишь ради аромата и тонкого вкуса, отметила специалист.

По словам Шараповой, смородину можно сочетать с большим количеством продуктов и готовить с ней разнообразные блюда. Ягода подойдет в качестве перекуса, если добавить к ней полезные жиры, например грецкие орехи. Также ее можно добавить в каши, йогурты и холодные соусы, которые подаются к мясу.

"Богатая витамином С смородина способствует качественному усвоению железа из красного мяса", – отметила специалист.

В свою очередь, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина в беседе с Москвой 24 добавила, что больше полезных веществ содержится именно в черной смородине.





Ольга Ромашина клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог В обычной горсти (около 100 граммов) содержится большая доза витамина C: от 160 до 200 миллиграммов. В красной смородине его поменьше, около 45 миллиграммов, что покрывает половину дневной потребности. Также ягода богата калием (около 350 миллиграммов), который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и выводит лишнюю воду, железом для поддержания гемоглобина, витамином E для молодости кожи и витамином K, важным для свертываемости крови.

Взрослому человеку достаточно съедать 100–150 граммов ягод в день (примерно один стакан). Не рекомендуется употреблять более 400 граммов в сутки, чтобы не перегружать желудок кислотой, добавила эксперт.

Более того, несмотря на всю пользу, смородина подойдет не всем. Из-за высокого содержания органических кислот она противопоказана при обострении гастрита, язвы или панкреатита, так как может вызвать боль и изжогу. Из-за способности влиять на свертываемость крови ягоду нужно с осторожностью есть тем, кто принимает разжижающие кровь лекарства. Также черная смородина из-за обилия эфирных масел и яркого пигмента является сильным аллергеном, подытожила Ромашина.