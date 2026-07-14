Диетолог Ромашина рекомендовала употреблять не больше стакана смородины в день

День смородины ежегодно отмечается 14 июля. Эта летняя ягода является одним из лидеров по содержанию витамина С и подходит для приготовления большинства блюд – от основных до закусок и десертов, рассказали эксперты. Однако важно соблюдать меру при добавлении ягоды в рацион. Подробности – в материале Москвы 24.
Смузи из смородины и соус к мясу
День смородины ежегодно отмечают в России 14 июля. Дата праздника выбрана неслучайно: именно к середине июля в большинстве регионов эта ягода достигает пика зрелости. В Сети существует немало рецептов со смородиной: от напитков и смузи до выпечки и мясных блюд.
Например, необычный манник. Для его приготовления понадобится 150 граммов черной смородины, 250 миллилитров кефира, 2 яйца, 200 граммов сахара, 200 граммов манной крупы, 160 граммов муки, 2 столовых ложки растительного масла, 1 столовая ложка крахмала и сахарная пудра для украшения.
Смородину нужно перебрать, промыть и аккуратно обсушить на бумажном полотенце. Далее манную крупу залить кефиром, перемешать и оставить набухать на 30 минут. Яйца необходимо соединить с сахаром и взбить миксером до увеличения в объеме. Затем нужно влить растительное масло и перемешать, добавить манку с кефиром. Духовку при этом следует разогреть до 180 градусов.
Муку нужно смешать с разрыхлителем и, просеивая, частями ввести в тесто. Далее обвалять смородину в крахмале и добавить в тесто, вмешивая ягоды лопаткой и стараясь не раздавить. Форму для выпечки смазать растительным маслом и посыпать манкой, выложить тесто и выпекать 35–40 минут. Остудить манник перед подачей, извлечь из формы, посыпать пудрой и разрезать на порционные куски.
Смородину можно использовать и в качестве основы для соуса к мясу. Для приготовления понадобится 200 граммов красной смородины, 1 зубчик чеснока, 3 щепотки соли, 1 столовая ложка крахмала, 2 щепотки куркумы, 0,5 чайной ложки молотого барбариса, 2 щепотки сахара, 0,5 чайной ложки лимонного сока и 2 щепотки черного молотого перца.
Ягоды нужно промыть под проточной водой, снять с веточек и всыпать в сотейник или небольшую кастрюлю с антипригарным дном. Далее добавить очищенный спрессованный зубчик чеснока и прогреть на плите 4–5 минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем измельчить массу с помощью блендера, перелить пюре через сито и отжать. Полученный сок нужно вернуть в сотейник, всыпать специи, влить лимонный сок, добавить крахмал. Стоит помнить, что его нужно вводить в холодную массу, чтобы избежать комочков. Далее сотейник нужно поставить на минимальный нагрев и, постоянно помешивая, проварить соус 2–3 минуты до легкого загустения. Подавать охлажденным.
В жаркий день можно приготовить смузи из черной смородины. Для него понадобится 150 граммов ягод, 250 миллилитров молока и 40 граммов сахара. Свежие ягоды нужно перебрать и промыть.
В чашу для взбивания нужно всыпать смородину и измельчить блендером. Далее стоит добавить молоко и сахар и еще раз пробить смесь в течение минуты. Готовый смузи нужно разлить по стаканам и подать сразу – охлажденным или с кубиками льда по желанию.
Полезно сочетать с мясом
Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С: примерно 100 граммов свежей ягоды в сутки способны покрыть потребность в этом витамине, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
Эксперт отметила, что лучшим способом сохранить все полезные вещества ягоды, особенно витамин С, является шоковая заморозка (технология быстрого охлаждения продуктов до низких температур с интенсивным обдувом, когда влага внутри клеток застывает мгновенно и не разрушает клеточную структуру).
"Если нагревать смородину, например, с помощью варки, то витамин С разрушится, хоть и другие витамины в смородине все же останутся", – добавила нутрициолог.
При этом часто для приготовления используются не только ягоды, но и листья. Однако они не несут в себе каких-либо выраженных полезных свойств. Листья смородины стоит добавлять в блюда или напитки лишь ради аромата и тонкого вкуса, отметила специалист.
По словам Шараповой, смородину можно сочетать с большим количеством продуктов и готовить с ней разнообразные блюда. Ягода подойдет в качестве перекуса, если добавить к ней полезные жиры, например грецкие орехи. Также ее можно добавить в каши, йогурты и холодные соусы, которые подаются к мясу.
"Богатая витамином С смородина способствует качественному усвоению железа из красного мяса", – отметила специалист.
В свою очередь, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина в беседе с Москвой 24 добавила, что больше полезных веществ содержится именно в черной смородине.
Взрослому человеку достаточно съедать 100–150 граммов ягод в день (примерно один стакан). Не рекомендуется употреблять более 400 граммов в сутки, чтобы не перегружать желудок кислотой, добавила эксперт.
Более того, несмотря на всю пользу, смородина подойдет не всем. Из-за высокого содержания органических кислот она противопоказана при обострении гастрита, язвы или панкреатита, так как может вызвать боль и изжогу. Из-за способности влиять на свертываемость крови ягоду нужно с осторожностью есть тем, кто принимает разжижающие кровь лекарства. Также черная смородина из-за обилия эфирных масел и яркого пигмента является сильным аллергеном, подытожила Ромашина.