Диетолог Игнатикова: употребление мороженого в жару вредит сосудам

Всемирный день мороженого ежегодно отмечается 10 июня. Без холодного десерта не обходится ни одно лето, однако важно контролировать количество съеденного лакомства из-за его состава, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Холодный источник удовольствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

День мороженого отмечается в мире 10 июня. Традиция празднования появилась в США, где холодный и сладкий десерт впервые начали продавать массово.

Продукт остается популярным и по сей день, а пользователи Сети охотно делятся оригинальными рецептами мороженого, которое можно приготовить дома. Например, томатное было популярно в СССР в 1970-х годах. Для приготовления понадобится 400 граммов сыра маскарпоне, четыре яичных желтка, 50 граммов сахара, 80 граммов сахарной пудры, шесть помидоров, две ветки базилика, две столовых ложки оливкового масла и морская соль.

Помидоры следует обдать кипятком и очистить от кожицы, разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать мякоть кусочками. Также надо снять листья базилика со стеблей и разрезать пополам. В сотейнике нагреть масло, положить туда помидоры, стебли травы, всыпать соль и сахар. Варить примерно 15 минут, пока масса не станет густой, затем остудить и протереть через сито. Листья базилика следует нарезать, обдать кипятком, а затем сразу охладить. Плюс взбить желтки с сахарной пудрой, добавить маскарпоне, томатную массу и листья базилика, отправить в морозилку.

Также летом можно приготовить шоколадное мороженое c красным перцем. Понадобится 450 миллилитров молока 3,2% жирности, шесть яичных желтков, 60 граммов сахара, 50 граммов молочного шоколада, 180 граммов черного горького шоколада, одна чайная ложка ванильного сахара, одна щепотка красного молотого перца, 150 миллилитров сливок 33–35% жирности и соль.

Молоко, сливки, соль и красный перец нужно соединить в сотейнике, довести до кипения и снять с огня. В отдельной миске взбить желтки с обычным и ванильным сахаром. Влить к ним теплую молочную смесь, продолжая взбивать. Далее нужно переложить смесь в кастрюлю и прогреть до загустения на медленном огне (примерно 10–15 минут), постоянно помешивая, но не доводя до кипения.

Отдельно надо растопить шоколад на водяной бане, ввести в растопленную массу молочную основу, тщательно перемешать и взбить миксером до однородности, после чего дать остыть. Затем нужно переложить готовую смесь в чашу мороженицы и отправить в морозильную камеру до полного застывания.

Для тех, кто не любит молочные продукты, подойдет сорбет из нектарина, банана и цитрусовых. Понадобится 300 граммов нектаринов, 150 граммов банана, один свежий апельсин, по половине лимона и лайма, а также три столовых ложки сахара.

Фрукты надо помыть, извлечь из них косточки и очистить от кожуры. Нектарины и банан нарезать небольшими кусочками, а с лимона и лайма снять цедру при помощи мелкой терки, выжать из плодов сок и смешать с сахаром.

Положить в чашу блендера фрукты вместе с цедрой, соком и сахаром и взбить до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавить еще сахар. Для свежего аромата можно вмешать мяту. Перелить массу в форму и заморозить, а при подаче украсить листиком мяты или цедрой лимона.

Максимум один стаканчик

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мороженое – источник удовольствия и положительных эмоций, однако из-за сочетания трех факторов – холода, жира и сахара – есть его нужно умеренно, рассказала Москве 24 эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.





Елена Романова эксперт по питанию, нутрициолог, психолог Мороженое из магазина часто содержит большое количество сахара, ароматизаторов и добавок. К тому же оно состоит из муки, жира, молока или сливок, а такое сочетание продуктов считается тяжелым для переваривания.

По словам нутрициолога, мороженое – скорее, десерт исключительно для удовольствия, оно не подходит для ежедневного рациона. Лакомство может вызвать тяжесть в желудке, метеоризм (вздутие живота) и строго противопоказано людям с воспалительными заболеваниями.

"Очень осторожно нужно употреблять этот десерт тем, кто страдает лишним весом и постоянной тягой к сладким продуктам. Иначе можно переесть", – отметила эксперт.

Однако правильно приготовленное блюдо – из качественных молочных продуктов, с минимумом сахара и фруктами – может быть полезным. В среднем молочное мороженое содержит 3–4 граммов белка, 15 граммов жиров, 20–25 углеводов. Из микронутриентов есть калий, фтор, витамин А (жирорастворимый витамин и мощный антиоксидант, необходим для поддержания иммунитета) и витамины группы B (водорастворимые вещества, которые играют ключевую роль в клеточном метаболизме, работе нервной и сердечно-сосудистой систем), а также магний, рассказала специалист.





Елена Романова эксперт по питанию, нутрициолог, психолог Разумным количество мороженого можно считать один стаканчик (порцию) весом примерно 80 граммов для взрослого человека и 50 граммов для ребенка. При этом из-за порой высокого содержания добавленного сахара есть мороженое рекомендуется не каждый день. Одного раза в неделю достаточно.

Ежедневное употребление мороженого, особенно в вечернее время, увеличит нагрузку на пищеварение и на поджелудочную железу.

"Если говорить о полезной альтернативе мороженому, то выбрать условного победителя из-за состава сложно. Например, в сорбете хоть и меньше жиров, но много сахара. Поэтому лучше читать состав на этикетке конкретного продукта и подстраиваться под личные предпочтения", – указала Романова.

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с Москвой 24 прокомментировала мифы, связанные с мороженым. Например, она опровергла утверждение, что из-за него можно заболеть ангиной. Употребление холодного десерта может привести к подобным проблемам, если в ротоглотке уже находятся бактерии или вирусы. Мороженое в этом случае может стать спусковым механизмом.





Елена Игнатикова врач-терапевт, диетолог Большая порция мороженого скорее не про переохлаждение, а про высокую сахарную нагрузку, которая дополнительно подавляет иммунный ответ. Поэтому здоровый человек, съев мороженное, скорее всего, ничего не почувствует, а человек с хроническим тонзиллитом может заболеть.

При этом мороженое действительно портит зубную эмаль из-за низкой температуры и высокого содержания сахара, которое питает бактерии. Безопасной порции сахара для зубов не существует, добавила Игнатикова.

"А если есть мороженое быстро и в жару, то возникает так называемый термический шок. Эмаль и дентин сокращаются и расширяются с разной скоростью, что может привести к микротрещинам", – отметила эксперт.

Также мороженое не стоит есть в сильную жару, а именно – в период с 12:00 до 16:00. Организм расширяет сосуды кожи для охлаждения, а при резком поступлении холодной еды происходит рефлекторный спазм сосудов.

"Это может спровоцировать снижение местного иммунитета, обострение гастрита или панкреатита", – рассказала диетолог.

После употребления мороженое можно запить водой, чтобы смыть остатки сахара со слизистой ротовой полости.





Елена Игнатикова врач-терапевт, диетолог Намного важнее то, что нельзя запивать мороженое горячим чаем или кофе. Резкий перепад температур во рту и пищеводе может привести к микротрещинам эмали и к спазму пищевода. Кроме того, чередование "холодное/горячее" нарушает перистальтику желудочно-кишечного тракта, может вызвать изжогу или боли в животе.

Врач рекомендовала есть мороженое в тени, медленно, маленькими кусочками, чтобы оно успело подтаять. Тем, кто ищет безопасную альтернативу без сахара и жира, стоит попробовать замороженный банан с клубникой и ложкой греческого йогурта, заключила эксперт.

