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25 июля, 16:48

Транспорт

Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро у "Лужников" 25 и 26 июля

Фото: depositphotos/aleoks

Вход и выход на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" могут временно ограничивать 25 и 26 июля из-за проведения мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

На станции "Спортивная" перед началом мероприятия южный вестибюль будет работать только на выход пассажиров, а после его завершения – только на вход. Пассажирам порекомендовали заранее пополнить карту "Тройка", чтобы не тратить время на обратном пути.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что с 25 июля по выходным дням в Строгине временно прекращено движение трамваев. Маршруты № 10, 15, 21 и 30 работать не будут, а № 23 и 29 объединят в один путь от метро "Сокол" до метро "Дмитровская" через "Войковскую" и Соболевский проезд. Вместо трамваев запустят автобусы № 010 и 021 до метро "Щукинская".

Ограничения связаны с завершением капремонта путей на Строгинском мосту, так как движение переключают с временных путей на основные.

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