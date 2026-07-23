Расписание ряда поездов МЦД-3 и двух направлений МЖД изменится с 24 по 28 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), изменится с 24 по 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд электричек временно выведен из графика", – говорится в сообщении.

Корректировки связаны с работами по развитию инфраструктуры на станциях "Люберцы-1", "Бужаниново" и "Подлипки-Дачные". На станции "Люберцы-1" технологические окна для замены стрелочного перевода назначены с 24 по 26 июля в интервале с 23:50 до 06:50 следующего дня. На время работ движение организуется по соседним путям.

На станции "Бужаниново" замена стрелочного перевода будет проводиться с 22:00 27 июля до 08:00 28 июля. В связи с этим в расписание внесены корректировки.

На станции "Подлипки-Дачные" 27 июля с 00:50 до 04:50 запланирована установка пролетного строения пешеходного моста, что также повлияет на график движения.

МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее также сообщалось, что маршруты следования наземного транспорта изменятся в четырех округах Москвы с 25 июля. Автобусы и электробусы четырех маршрутов станут подъезжать ближе к станциям МЦД и метро, а также к социальным и образовательным учреждениям. Кроме того, обновленные маршруты будут ходить чаще.