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23 июля, 10:07

Транспорт

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких районах Москвы с 25 июля

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Маршруты следования наземного транспорта с 25 июля изменятся в четырех округах Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Одна из важных задач – обеспечивать подвоз жителей и гостей столицы к станциям рельсового каркаса", – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что автобусы и электробусы четырех маршрутов станут подъезжать ближе к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) и метро, а также к социальным и образовательным учреждениям.

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В Раменках электробусы маршрута 993 продлят до Инновационного научно-технического центра МГУ. Вместо маршрута т36 запустят районный маршрут 486: после станции метро "ВДНХ" электробусы поедут сразу в сторону улицы Академика Королева, минуя главный вход ВДНХ.

В Куркине электробусы социального маршрута 359 в обе стороны пойдут по Воротынской улице. Вместо маршрута 320 начнет работать районный маршрут 203: в сторону Киевского вокзала автобусы проследуют по улице Пудовкина.

Обновленные маршруты будут ходить чаще. Расписание появится на Едином транспортном портале и на остановках ближе ко дню запуска.

Ранее Ликсутов сообщил, что 52 диагональных пешеходных перехода обустроили в Москве. Они помогут переходить перекресток по диагонали за один цикл светофора, не тратя время на ожидание двух сигналов.

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