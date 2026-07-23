Число пострадавших при взрыве газового баллона в Подмосковье увеличилось до 6

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Число пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Егорьевске возросло до 6. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

3 из них оказали помощь на месте. Еще 3 доставили в медучреждение с отравлениями угарным газом и ожогами. Однако точное количество жертв еще предстоит выяснить.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как отметила пресс-служба СК РФ, в рамках расследования на месте работают следователи и криминалисты, которые в том числе ведут допрос свидетелей и проводят осмотр. Также назначаются экспертизы.

Прокуратура тоже приступила к установлению обстоятельств ЧП, а также взяла под контроль расследование. На место происшествия был направлен городской прокурор Егорьевска Алексей Савельев для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов.

О ЧП стало известно утром 23 июля. Инцидент, произошедший в одной из квартир на 3-м этаже жилого дома, спровоцировал повреждения балкона и оконной рамы, а также соседних квартир.

За взрывом последовал пожар, который к настоящему моменту удалось потушить на площади 60 "квадратов". Параллельно с ликвидацией огня спасатели провели эвакуацию 28 жильцов, включая 7 детей.