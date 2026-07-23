Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 10:55

Происшествия

Число пострадавших при взрыве газового баллона в Подмосковье увеличилось до 6

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Число пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Егорьевске возросло до 6. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

3 из них оказали помощь на месте. Еще 3 доставили в медучреждение с отравлениями угарным газом и ожогами. Однако точное количество жертв еще предстоит выяснить.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как отметила пресс-служба СК РФ, в рамках расследования на месте работают следователи и криминалисты, которые в том числе ведут допрос свидетелей и проводят осмотр. Также назначаются экспертизы.

Прокуратура тоже приступила к установлению обстоятельств ЧП, а также взяла под контроль расследование. На место происшествия был направлен городской прокурор Егорьевска Алексей Савельев для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов.

О ЧП стало известно утром 23 июля. Инцидент, произошедший в одной из квартир на 3-м этаже жилого дома, спровоцировал повреждения балкона и оконной рамы, а также соседних квартир.

За взрывом последовал пожар, который к настоящему моменту удалось потушить на площади 60 "квадратов". Параллельно с ликвидацией огня спасатели провели эвакуацию 28 жильцов, включая 7 детей.

Читайте также


происшествияпожар

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика