Трое пострадавших при взрыве газа в Подмосковье находятся в состоянии средней тяжести

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Состояние трех пострадавших при взрыве газа в подмосковном Егорьевске оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"В настоящее время известно о троих пострадавших в результате взрыва бытового газа в Егорьевске. Все они доставлены бригадами скорой помощи в больницу", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Получившим травмы оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ЧП произошло утром 23 июля в одной из квартир жилого дома. В результате взрыва газового баллона оказались разрушены балкон и оконная рама.

Позже в МЧС сообщили, что из дома эвакуировали 28 человек. Взрыв, по информации оперативных служб, произошел на третьем этаже. За ним последовало возгорание, но пожарные уже потушили огонь. Открытое горение ликвидировали на площади в 60 "квадратов". Соседние квартиры также получили разрушения.