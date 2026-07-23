Роскачество: при выборе зарядки нужно обращать внимание на бренд и цену

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При выборе зарядки нужно обращать внимание на ее бренд и цену. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Роскачества.

"Роскачество рекомендует потребителям не покупать зарядные устройства дешевле 900–1 000 рублей, если только это не продукция проверенного бренда", – говорится в сообщении.

В организации посоветовали покупать зарядку в крупных федеральных сетях и официальных магазинах, чтобы снизить риск приобретения контрафактной продукции. Там также призвали учитывать репутацию бренда. Производители дешевых зарядок экономят на вопросах безопасности, в частности на изоляции и огнестойком пластике.

В Роскачестве также рассказали о проведении исследования зарядных устройств. Из 20 протестированных образцов 13 не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее мужчина из Канады рассказал, что его смартфон Samsung Galaxy S25 FE загорелся во время зарядки. По его словам, устройство было подключено к сети через стандартный кабель USB-PD мощностью 20 ватт.

Приехавшие пожарные поместили обгоревший аппарат в ведро с соленой водой. Пострадавший также добавил, что у него опалились волосы на голове, а на шее появился ожог.