В Канаде телефон Samsung взорвался во время зарядки, пока его владелец спал

Мужчина из Канады рассказал на Reddit, что его смартфон Samsung Galaxy S25 FE загорелся во время зарядки.

По словам пользователя dgaf88__, устройство было подключено к сети через стандартный кабель USB-PD мощностью 20 ватт. В какой-то момент раздался резкий хлопок, телефон начал гореть. Мужчина описал это словами "настоящий фейерверк".

Приехавшие пожарные поместили обгоревший аппарат в ведро с соленой водой. Пострадавший также добавил, что у него опалились волосы на голове, а на шее появился ожог. Кроме того, очень испугался ребенок, который в тот момент спал рядом.

Сейчас мужчина связался со службой поддержки Samsung и ждет реакции производителя.

Ранее в Подмосковье врачи помогли подростку, у которого мобильный телефон взорвался в кармане брюк. Из-за этого загорелась одежда, ребенок получил ожог второй степени, врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики и госпитализировали в ожоговый центр.

