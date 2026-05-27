27 мая, 15:32

В Канаде телефон Samsung взорвался во время зарядки, пока его владелец спал

Фото: reddit.com/idgaf88__

Мужчина из Канады рассказал на Reddit, что его смартфон Samsung Galaxy S25 FE загорелся во время зарядки.

По словам пользователя dgaf88__, устройство было подключено к сети через стандартный кабель USB-PD мощностью 20 ватт. В какой-то момент раздался резкий хлопок, телефон начал гореть. Мужчина описал это словами "настоящий фейерверк".

Приехавшие пожарные поместили обгоревший аппарат в ведро с соленой водой. Пострадавший также добавил, что у него опалились волосы на голове, а на шее появился ожог. Кроме того, очень испугался ребенок, который в тот момент спал рядом.

Сейчас мужчина связался со службой поддержки Samsung и ждет реакции производителя.

Ранее в Подмосковье врачи помогли подростку, у которого мобильный телефон взорвался в кармане брюк. Из-за этого загорелась одежда, ребенок получил ожог второй степени, врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики и госпитализировали в ожоговый центр.

